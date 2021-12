Cristopher Nolan, Florence Pugh e Rami Malek nel film Oppenheimer

The Hollywood Reporter ha rivelato in esclusiva l’arrivo di Florence Pugh e Rami Malek, nel cast anche Benny Safdie, Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. e Matt Damon

Nuovi ingressi nel cast della pellicola di Cristopher Nolan. The Hollywood Reporter ha annunciato in esclusiva l’arrivo di Florence Pugh e Rami Malek nella produzione che vedrà coinvolto un nutrito gruppo di celebri volti della settima arte.

Oppenheimer è il titolo del biopic che racconterà la storia del fisico statunitense, noto soprattutto per la costruzione della prima bomba atomica. Stando a quanto rilanciato dal magazine, Rami Malek e Florence Pugh faranno parte della pellicola ricoprendo rispettivamente i ruoli di uno scienziato e di Jean Tatlock. The Hollywood Reporter ha annunciato anche il coinvolgimento di Benny Safdie nei panni di Edward Teller.

Oppenheimer, la data di uscita

La data di distribuzione del film, basato sulla biografia American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, è al momento fissata per il 21 luglio 2023.