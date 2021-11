Oppenheimer, Robert Downey Jr. e Matt Damon nel film di Nolan

Oppenheimer è il nuovo kolossal diretto da Christopher Nolan. Nel cast, oltre Cillian Murphy ed Emily Blunt, dovrebbero esserci anche Matt Damon e Robert Downey Jr Condividi

Stando ad alcune indiscrezioni rivelate da Deadline, sembra che Matt Damon (FOTO) e Robert Downey Jr saranno parte del cast di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan. La notizia non è ancora stata confermata ufficialmente perché, sempre da quanto si dice in rete, le trattative sarebbero ancora in corso, anche se l’accordo sarebbe praticamente stipulato. Probabilmente già dai prossimi giorni ne sapremo di più, soprattutto perché due nomi di questa portata a lavoro sul nuovo kolossal del regista di Interstellar, sicuramente non passeranno inosservati.

©Kika Press

Se l'accordo si concretizzerà, Matt Damon e Robert Downey Jr raggiungeranno Cillian Murphy, già confermato nel ruolo di Julius Robert Oppenheimer, ed Emily Blunt che stando sempre ad alcune indiscrezioni dovrebbe interpretare Katherine, la moglie del celebre fisico.

Oppenheimer, il nuovo kolossal di Christopher Nolan approfondimento Christopher Nolan compie 50 anni, tutti i suoi film. FOTO Come ci suggerisce il titolo stesso, il nuovo film del regista della trilogia de Il Cavaliere Oscuro, sarà legato alla figura del celebre fisico, noto a tutti per essere l’invenzione di una delle armi più devastanti della storia dell’umanità: la bomba atomica. Al momento la trama resta ancora avvolta nel mistero, ma dagli addetti ai lavori è stato descritto come “un epico thriller che catapulterà gli spettatori nel paradosso al cardiopalma di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per salvarlo”. Una descrizione piuttosto vaga, certo, ma sembra che l’opera sarà ispirata a Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer; libro scritto da Kai Bird e e Martin J. Sherwin e già vincitore del premio Pulitzer nel 2006. Non sappiamo ancora, tuttavia, se la pellicola si concentrerà su tutto il libro o se prenderà in considerazione una parte specifica della vita del celebre fisico. Sembra inoltre che Christopher Nolan abbia curato anche la sceneggiatura del film, diventando quindi regista, produttore e sceneggiatore del suo prossimo kolossal.