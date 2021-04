Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. festeggia l'anniversario del film

Sono trascorsi due anni dall’arrivo al cinema di “ Avengers: Endgame ”. Un film cruciale per il MCU, considerando come abbia posto al parola fine a un ciclo particolarmente longevo, dando l’addio a due cardini della narrativa cinematografica Marvel: Tony Stark e Steve Rogers , ovvero Iron Man e Captain America.

Tutto ha avuto inizio, e fine, con “Avengers: Endgame”, celebrato nel giorno del suo secondo anniversario da alcuni protagonisti. Robert Downey Junior ha deciso di pubblicare un interessante video backstage dedicato al momento del sacrificio finale di Tony Stark. Qualcuno potrebbe non riconoscere la scena, dal momento che è stata in seguito eliminata dal montaggio finale. Uno “scarto”, per così dire, divenuto però celebre.

Dopo il Blip, Thanos ha avuto modo di vedere sua figlia, Gamora, sacrificata per ottenere una delle Gemme dell’Infinito. Lo schiocco delle dita di Hulk dovrebbe aver posto l’uno dinanzi all’altro le due personalità dell’essere, l’uomo verde e Bruce Banner. Nel caso di Tony Stark c’è spazio soltanto per sua figlia, ormai cresciuta. Nella scena pubblicata da Robert Downey Jr., infatti, si vede una sfocata Katherine Langford sullo sfondo, interprete in quest’unica rappresentazione di Morgan Stark.