Captain America, The Falcon and the Winter Soldier: video allenamento

Aaron Toney, controfigura di Anthony Mackie, ha condiviso un filmato dell’allenamento con lo scudo di Captain America Condividi:

“The Falcon and the Winter Soldier” ha rapidamente spiegato al pubblico perché I Marvel Studios avevano pensato a questo show come primo da lanciare per inaugurare la Fase 4 del MCU. Disponibile su Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW, ha riscosso un enorme successo. Gli episodi riprendono un tema cruciale di “Avengers: Endgame”, facendo partire la narrazione poco dopo la conclusione dell’epico ciclo cinematografico.

approfondimento The Falcon and The Winter Soldier 2, si farà una seconda stagione? Il mondo è privo di Captain America, e The Falcon, Sam Wilson, ritiene che lo scudo sia un peso fin troppo gravoso per lui. Non riesce a immaginarsi al posto di Steve Rogers e così lo consegna al museo dedicato al grande eroe. Gli Stati Uniti, però, pretendono un eroe che dia speranza al Paese e, tema cruciale dello show, si propende nuovamente per un soldato bianco.

approfondimento Loki: trailer, trama e cast della nuova serie tv Marvel su Disney+ La serie ha il compito di trasformare ufficialmente Sam in Captain America. Un processo che passa attraverso messaggi sociali di grande rilevanza, con un’importante incidenza politica relativa al nostro tempo. Anche i più reticenti hanno ormai accettato Anthony Mackie come degno successore di Chris Evans.