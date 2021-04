The Falcon and The Winter Soldier 2, si farà una seconda stagione?

La sesta e ultima puntata della prima stagione di “The Falcon and The Winter Soldier” andrà in onda il 23 aprile 2021 Condividi:

“The Falcon and The Winter Soldier” è riuscita a tenere incollati gli spettatori ai propri display, così come fatto da “WandaVision”. Un progetto differente, più in linea con quanto già mostrato al cinema dalla Marvel, che ha però trasportato la qualità cinematografica sul piccolo schermo. Un film a puntate, con l’ultimo episodio in arrivo il 23 aprile 2021 su Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW.

Se "WandaVision" è stato un atto unico, però, lo stesso non può dirsi per le avventure di Sam Wilson e Bucky Barnes. I fan desiderano nuove stagioni e, stando a quanto dichiarato da Nate Moore (divisione Production & Development dei Marvel Studios), potrebbero arrivare in futuro. Ecco le sue parole: "La nostra unica preoccupazione, in piena pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), era riuscire a completare lo show, assicurandosi che arrivasse al più presto. La speranza è che al termine di questa stagione si possa vedere il giusto potenziale per ciò che potremmo dire nella prossima.

Non solo azione negli episodi della prima stagione di "The Falcon and The Winter Soldier". Spazio anche per un'analisi sociologica di quelli che sono gli Stati Uniti odierni. Il tema del razzismo ha trovato terreno fertile, analizzando approfonditamente il concetto di Capitan America, l'importanza del suo scudo come simbolo l'incapacità politica di andare oltre il colore della pelle di una persona. Se il passaggio di consegne tra Steve e Sam in "Avengers: Endgame" aveva lasciato un po' basiti e disinteressati i fan, gli episodi della serie hanno legittimato senza alcun dubbio questa scelta. La svolta drammatica ha portato i Marvel Studios a decidere di proporre la serie agli Emmy nella categoria "Drama Series". Ecco le parole di Moore in merito: "Si tratta di una decisione presa durante il lancio della serie. Ci abbiamo pensato anche in fase di realizzazione. Consideriamo lo show più drammatico rispetto ad altre nostre produzioni. Abbiamo ritenuto fosse la categoria giusta per i temi che stiamo provando ad affrontare".