Timothée Chalamet e Kylie Jenner, indizi social su stabilità relazione

“Sono fantastici”. Secondo una fonte della rivista People, la storia d’amore tra Kylie Jenner , 28 anni, e Timothée Chalamet , 29 anni, prosegue a gonfie vele. Le indiscrezioni su una presunta rottura della coppia , alimentate dall’assenza dell’attore il 9 novembre alla festa per il 70esimo compleanno della madre di Kylie, Kris Jenner , non avrebbero quindi reale fondamento. Secondo la fonte, infatti, Chalamet non avrebbe partecipato ai festeggiamenti perché impegnato a girare all’estero il film Dune: Parte tre . In ogni caso, mentre l’attore lavorava in Europa, i due si sarebbero “sforzati di vedersi ogni due settimane. Lui ha qualche giorno libero per le vacanze, quindi stanno facendo progetti”. Un’altra fonte ha aggiunto che “Timothée parlava di Kylie in continuazione durante le riprese di Marty Supreme ”. Anzi, “lei è persino volata a trovarlo sul set a New York. Si sono anche incontrati a Londra mentre lui girava Dune. Sono davvero innamorati”. Una terza fonte ha confermato l’andamento positivo della relazione, che starebbe “andando alla grande”.

DALLA NASCITA DELL'AMORE ALL'ULTIMA APPARIZIONE INSIEME IN PUBBLICO

Kylie Jenner e Timothée Chalamet si frequentano dalla primavera del 2023 e nel maggio 2025 hanno debuttato insieme sul red carpet della 70esima edizione dei David di Donatello a Roma. Finora, i due hanno mantenuto un discreto riserbo sulla loro relazione, tanto che l’attore ha recentemente respinto una domanda sulla loro storia d’amore in un’intervista per la copertina di dicembre di Vogue. “Non lo dico per paura, semplicemente non ho niente da dire”, ha precisato. Nel mese di agosto, una fonte aveva dichiarato a People che la coppia stava “facendo funzionare le cose”, anche se i rispettivi impegni li avevano tenuti separati per gran parte dell’estate. “Non si vedono da qualche settimana solo perché Timothée sta girando Dune in uno studio di Budapest e anche Kylie sta lavorando”, aveva spiegato la fonte, che aveva inoltre definito il programma dell’attore “estenuante, con pochissimo tempo libero”. Inoltre, nonostante la disponibilità del jet privato di Jenner, un eventuale volo per incontrarsi avrebbe avuto una durata di 12 ore. “È una mamma e lavora anche lei. Ha molte responsabilità a Los Angeles”, aveva aggiunto la fonte. Tuttavia, i due si sarebbero sentiti su FaceTime “quasi tutti i giorni”. La fonte aveva concluso: “Si mancano e stanno benissimo”. In ogni caso, la coppia era stata avvistata insieme proprio ad agosto, quando Jenner aveva raggiunto Chalamet a Budapest, dove l’attore era impegnato nelle riprese del terzo capitolo di Dune. All’inizio di ottobre, al New York Film Festival, Jenner aveva sostenuto Chalamet alla première del suo nuovo film, Marty Supreme, e i due avevano poi festeggiato insieme all’afterparty al Waverly Inn. L’ultima apparizione pubblica della coppia risaliva invece all’inizio di ottobre, quando la star del film A Complete Unknown e la fondatrice di Kylie Cosmetics avevano assistito a una partita dei playoff dei New York Yankees. Martedì 11 novembre, infine, il Daily Mail aveva riferito che Chalamet e Jenner si erano separati, versione che sarebbe stata però smentita dalle nuovi fonti di People, al contrario sostenitrici di un amore solido e duraturo tra l’attore e la sorella di Kim Kardashian.