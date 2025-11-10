Kris Jenner festeggia 70 anni con un party stellare a Beverly Hills

La manager e matriarca della famiglia Kardashian-Jenner ha ospitato oltre trecento persone alla festa di compleanno a tema James Bond che si è svolta nella villa di Jeff Bezos. Disagi per i vicini di casa che, disturbati dalla confusione, hanno chiamato più volte la polizia

Kris Jenner ha spento 70 candeline lo scorso 5 novembre e ha celebrato la ricorrenza speciale con una grande festa in stile Kardashian.

La manager statunitese, madre di Kim, Kourtney e Khloé Kardashian e di Kendall e Kylie Jenner è stata la protagonista di un mega party a Los Angeles, organizzato nella villa di Jeff Bezos a Beverly Hills.

Alla festa esclusiva hanno preso parte circa trecento ospiti, per la maggior parte volti di Hollywood amici della famiglia Kardashian-Jenner da sempre.

Tra gli ospiti, giunti in grande stile, in smoking e in abito da sera, anche i duchi di Sussex, Harry d'Inghilterra e Meghan Markle, Justin e Hailey Bieber, Oprah Winfrey e Mariah Carey.

Un party per 300 invitati Il 70simo compleanno di Kris Jenner è stato un evento da ricordare e visto che i compleanni della "momager" (ovvero, mamma e manager, come lei spesso viene definita e ama definirsi) delle Kardashian-Jenner sono sempre stati avvenimenti memorabili, questa volta gli organizzatori del birthday party (tra cui spiccano quasi sempre le figlie della festeggiata) hanno alzato la posta e hanno coivolto mezza Hollywood.

Sabato 8 novembre a Beverly Hills, presso la dimora da 165 milioni di dollary di Jeff Bezos e Lauren Sanchez (coppia che ha ospitato le Kardashian al completo alle nozze di Venezia della scorsa estate), c'erano tutti quelli che contano nel mondo dello spettacolo a stelle e strisce e non solo.

Da Hailey Bieber (amica di famiglia delle sorelle Jenner) e il marito Justin, a Oprah Winfrey e i duchi del Sussex Harry e Meghan, a Sarah Paulson e Naomi Watts (colleghe di set di Kim Kardashian nella sua ultima avventura nel mondo della recitazione, la serie televisiva All's Fair), la lista degli ospiti della festa era lunghissima ed esclusiva.

Tra gli altri, c'erano: Paris e Nikki Hilton, Vin Diesel, il patron di Meta Mark Zuckerberg, Snoop Dog, Bill Gates, Adele col fidanzato Rich Paul, Tommy Hilfiger.

L'abito da sera, obbligatorio, doveva essere in linea col dress code del compleanno-evento che è stato organizzato a tema James Bond.La ragione è numerologica, un gioco di cifre tra 70 e 007.

I look a tema James Bond Per avere un'idea del tono del party, basta scorrere Instagram, in particolare, le foto pubblicate dalle celebrità a festeggiamenti conclusi.

Kris Jenner ha ringraziato tutti in un post in cui ha svelato il suo look per l'evento, un dress rosso con bustier e gonna tutta rouches, un capo d'archivio di McQueen della stagione 2002 indossato con guanti lunghi da sera e gioielli di diamanti di Bulgari, Van Cleef & Arpels e altre prestigiose Maison.

Gli invitati hanno fatto del loro meglio per adeguarsi al tema del party. Per gli uomini, obbligatorio lo smoking come quello di James Bond. Il principe Harry ha appuntato sul bavero del blazer un papavero rosso perché, nel frattempo, nel Regno Unito, si celebra il Remembrance Day.

L'intervento della polizia (chiamata dai vicini) La festa ha incluso una performance di Bruno Mars e un dj set di DJ Nitrane e sono stati proprio questi momenti scatenati ad indurre, secondo Page Six, i vicini di casa a chiamare la polizia, che avrebbe fatto irruzione nella villa più volte nel corso della serata.

Ovviamente, la festa si è protratta per tutta la notte e il vicinato si è lamentato per la confusione e il rumore assordante. Gli agenti intervenuti, secondo il report, avrebbero solo fatto dei richiami al rispetto dei decibel consentiti.

La famiglia Kardashian, le cui vicende sono documentate ormai da oltre venti anni dai reality televisivi Keeping Up With The Kardashian (terminato nel 2021) e The Kardashians (in corso dal 2022), ha molto da festeggiare tra ottobre e novembre.

La stagione dei compleanni di famiglia, oggetto di moltissime puntate dei reality show, inizia il 21 ottobre col compleanno di Kim Kardashian e passa per quello di Kendall Jenner il 3 novembre.

Già negli anni passati il compleanno di Kris Jenner è stato celebrato con tutti gli onori e grandi feste a tema. I fan dei reality show di famiglia ne ricordano diversi: da quello ispirato al Grande Gatsby alla festa più intima in famiglia, ma non meno divertente, in cui figlie e nipoti della festeggiata si sono travestite come lei, scegliendo tra look e abiti iconici della manager e indossando maschere col suo volto.