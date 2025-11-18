After the Hunt, data di uscita su Prime Video del film di Guadagnino

Il dramma psicologico After the Hunt – Dopo la caccia del regista candidato all’Oscar Luca Guadagnino uscirà giovedì 20 novembre in streaming su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Presentata in anteprima alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2025, racconta la storia di Alma Olsson (Julia Roberts), una professoressa universitaria che si trova a un bivio personale e professionale quando la studentessa modello Maggie Price (Ayo Edebiri) muove un’accusa contro uno dei suoi colleghi, Henrik “Hank” Gibson (Andrew Garfield), e rischia di mettere a nudo un oscuro segreto del suo passato. Il cast include anche Michael Stuhlbarg nel ruolo di Frederik Olsson, Chloë Sevigny nel ruolo di Kim e ancora gli attori Thaddea Graham, Lío Mehiel, Ariyan Kassam, Will Price, Christine Dye e Burgess Byrd. La sceneggiatrice del film è Nora Garrett. La produzione, che avrebbe avuto un costo compreso tra i 70 e gli 80 milioni di dollari, non avrebbe però ottenuto un grande successo al botteghino, dove ha incassato appena 3,2 milioni di dollari negli Stati Uniti e meno di 6 milioni di dollari all’estero (in Italia il film è approdato nei cinema lo scorso 16 ottobre). Il 1º dicembre, durante la 35esima edizione dei Gotham Film Awards, il regista Luca Guadagnino e la star Julia Roberts riceveranno il Gotham Awards Visionary Tribute che, come ha dichiarato l’organizzatore Gotham Film & Media Institute, premia “collaborazioni innovative che spingono i confini della narrazione cinematografica”. Lo scorso anno, avevano invece ricevuto il riconoscimento James Mangold e Timothée Chalamet per il film A Complete Unknown. “Guadagnino costruisce un’opera che sembra un orologio inesorabile: il tic-tac di una lancetta invisibile accompagna lo spettatore, ricordando che i conflitti esplodono anche quando si tenta di nasconderli, e che l’arte di spazzare la polvere sotto il tappeto non funziona più dai tempi di Scene da un matrimonio di Ingmar Bergman”, aveva scritto il giornalista Paolo Nizza nella recensione di After the Hunt – Dopo la caccia pubblicata sul sito di Sky TG24. “Il film rifiuta le soluzioni nette: non ci sono colpevoli assoluti, ma un groviglio di verità parziali, di poteri che si sovrappongono, di desideri repressi. Se in Challengers la partita si giocava sul desiderio, qui la partita è tutta sul potere: chi lo possiede, chi lo esercita, chi lo perde”. Tanto che “Il film non consola, non chiude, non pacifica. Si conclude in sospensione, lasciando il pubblico con più domande che risposte. Julia Roberts lo ha detto con chiarezza: “Il dono del film è che non ti consegna risposte. Ti lascia domande. È quel cinema che ti fa voltare verso chi ti siede accanto e dire: Tu come l’hai visto?””.