Bones and All, il trailer italiano del film di Luca Guadagnino

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

C'è grande attesa per l'arrivo al cinema di Bones and All (Fino all’osso), il film di Luca Guadagnino premiato alla 79a Mostra del Cinema di Venezia col Leone d'Argento alla Regia e il Premio Marcello Mastroianni per la migliore attrice emergente a Tayler Russell. Il film sceneggiato da David Kajganich (Suspiria e A Bigger Splash) e con Timothée Chalamet nei panni del protagonista arriverà in sala il 23 novembre. Nel video in alto su questa pagina potete vedere il trailer in italiano.