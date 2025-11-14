Malice, trama e cast della serie thriller con David Duchovny

Malice – Tieniti i nemici vicini è un thriller psicologico ambientato tra la Grecia e Londra. Al centro della trama troviamo i Tanner: Jamie, venture capitalist americano, sta trascorrendo le sue vacanze in Grecia insieme alla seconda moglie Nat, ai figli adolescenti Keir ed April e al piccolo Dexter. Quando la tata di Dexter dà forfait, a prendere il suo posto è Adam, babysitter delle figlie di Jules e Damien, amici di famiglia che raggiungono i Tanner per trascorrere insieme le vacanze. Adam è colto, affascinante, gentile, ma nasconde un segreto: il desiderio di manipolare e di distruggere la famiglia dall'interno. Mentre Jamie e Nat iniziano a sospettare che Adam non sia chi dice di essere, emergono oscure verità e tradimenti, e la facciata perfetta della famiglia inizia a sgretolarsi.