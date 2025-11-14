Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Malice, trama e cast della serie thriller con David Duchovny in streaming da oggi su Prime

Serie TV

Introduzione

I sei episodi di "Malice - Tieniti forte i nemici vicini" sono approdati su Prime Video venerdì 14 novembre, ma sono visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick

Quello che devi sapere

La trama

Malice – Tieniti i nemici vicini è un thriller psicologico ambientato tra la Grecia e Londra. Al centro della trama troviamo i Tanner: Jamie, venture capitalist americano, sta trascorrendo le sue vacanze in Grecia insieme alla seconda moglie Nat, ai figli adolescenti Keir ed April e al piccolo Dexter. Quando la tata di Dexter dà forfait, a prendere il suo posto è Adam, babysitter delle figlie di Jules e Damien, amici di famiglia che raggiungono i Tanner per trascorrere insieme le vacanze. Adam è colto, affascinante, gentile, ma nasconde un segreto: il desiderio di manipolare e di distruggere la famiglia dall'interno. Mentre Jamie e Nat iniziano a sospettare che Adam non sia chi dice di essere, emergono oscure verità e tradimenti, e la facciata perfetta della famiglia inizia a sgretolarsi.

1/3

Jack Whitehall nei panni di Adam

A interpretare Adam è Jack Whitehall, comico, attore e presentatore britannico noto per il suo umorismo brillante e autoironico. Classe 1988, è diventato popolare grazie ai suoi spettacoli di stand-up comedy e alla sitcom Fresh Meat, dove interpreta l’arrogante e irresistibilmente goffo JP. Ha conquistato il pubblico internazionale con Jack Whitehall: Travels with My Father, serie Netflix in cui viaggia per il mondo insieme al padre Michael, generando situazioni esilaranti tra contrasti culturali e scontri familiari. Whitehall ha anche presentato importanti eventi, come i Brit Awards, e recitato in film hollywoodiani, tra cui Jungle Cruise.

2/3
pubblicità

Il resto del cast

Jamie Tanner ha il volto di David Duchovny, attore statunitense celebre per il ruolo del detective Fox Mulder in X-Files e per essere Hank Moody in CalifornicationCarice van Houten è Nat Tanner, attrice olandese diventata famosa a livello internazionale per il ruolo di Melisandre in Game of Thrones. Jules è interpretata da Christine Adams, attrice britannica-americana che ha recitato in serie come Doctor Who, Heroes, Black Lightning e anche in film come Tron: Legacy, Damien è Raza Jaffrey, attore inglese noto per la serie di spionaggio Spooks (MI-5), visto anche in Code Black e Homeland.

3/3
pubblicità

Leggi anche

Serie TV

Malice, trama e cast della serie thriller con David Duchovny

Cinema

I colori del tempo, trama e cast del film da oggi al cinema

Cinema

Il maestro, trama e cast del film con Pierfrancesco Favino al cinema

Cinema

Buon Natal-ex, trama e cast della commedia romantica natalizia Netflix

Serie TV

Outlander 8: data di uscita, trama e cast dell'ultima stagione