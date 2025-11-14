Malice, trama e cast della serie thriller con David Duchovny

Introduzione
I sei episodi di "Malice - Tieniti forte i nemici vicini" sono approdati su Prime Video venerdì 14 novembre, ma sono visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick
Quello che devi sapere
La trama
Malice – Tieniti i nemici vicini è un thriller psicologico ambientato tra la Grecia e Londra. Al centro della trama troviamo i Tanner: Jamie, venture capitalist americano, sta trascorrendo le sue vacanze in Grecia insieme alla seconda moglie Nat, ai figli adolescenti Keir ed April e al piccolo Dexter. Quando la tata di Dexter dà forfait, a prendere il suo posto è Adam, babysitter delle figlie di Jules e Damien, amici di famiglia che raggiungono i Tanner per trascorrere insieme le vacanze. Adam è colto, affascinante, gentile, ma nasconde un segreto: il desiderio di manipolare e di distruggere la famiglia dall'interno. Mentre Jamie e Nat iniziano a sospettare che Adam non sia chi dice di essere, emergono oscure verità e tradimenti, e la facciata perfetta della famiglia inizia a sgretolarsi.
Jack Whitehall nei panni di Adam
A interpretare Adam è Jack Whitehall, comico, attore e presentatore britannico noto per il suo umorismo brillante e autoironico. Classe 1988, è diventato popolare grazie ai suoi spettacoli di stand-up comedy e alla sitcom Fresh Meat, dove interpreta l’arrogante e irresistibilmente goffo JP. Ha conquistato il pubblico internazionale con Jack Whitehall: Travels with My Father, serie Netflix in cui viaggia per il mondo insieme al padre Michael, generando situazioni esilaranti tra contrasti culturali e scontri familiari. Whitehall ha anche presentato importanti eventi, come i Brit Awards, e recitato in film hollywoodiani, tra cui Jungle Cruise.
Il resto del cast
Jamie Tanner ha il volto di David Duchovny, attore statunitense celebre per il ruolo del detective Fox Mulder in X-Files e per essere Hank Moody in Californication. Carice van Houten è Nat Tanner, attrice olandese diventata famosa a livello internazionale per il ruolo di Melisandre in Game of Thrones. Jules è interpretata da Christine Adams, attrice britannica-americana che ha recitato in serie come Doctor Who, Heroes, Black Lightning e anche in film come Tron: Legacy, Damien è Raza Jaffrey, attore inglese noto per la serie di spionaggio Spooks (MI-5), visto anche in Code Black e Homeland.