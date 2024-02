Challengers, il trailer del film di Luca Guadagnino con Zendaya

Nel secondo trailer di Challengers , il nuovo attesissimo film di Luca Guadagnino in uscita nelle sale il 24 aprile , un triangolo amoroso coinvolge tre sportivi. Zendaya interpreta la protagonista Tashi Duncan, una giovane promessa del tennis che, a causa di un infortunio che stronca la sua carriera, diventa allenatrice. Duncan è sposata con Art (interpretato da Mike Faist ), un campione che sta subendo dolorose sconfitte sul campo e che deve affrontare Patrick (interpretato da Josh O’ Connor ), suo ex migliore amico ed ex fidanzato della moglie. “Quando il passato e il presente si scontrano e la tensione è alta, Tashi deve chiedersi: quanto costerà vincere?”, recita il comunicato del film.

UN'ATTESISSIMA USCITA

Lo scorso giugno Challengers, inizialmente previsto come film di apertura alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia del 2023 e poi rimandato a causa dei ritardi connessi allo sciopero degli attori, aveva rilasciato un primo trailer che aveva mostrato una grande alchimia tra i tre protagonisti. “Penso che quei tre personaggi in quel film siano persone meravigliosamente complesse e davvero incasinate che amo moltissimo”, ha dichiarato Guadagnino in un’intervista a IndieWire. “E un film sullo sport, perché no? È ipercinetico, e io faccio film, quindi è fantastico". Ora non resta che attendere l’uscita del nuovo lavoro del regista, già autore dei film Chiamami col tuo nome e Bones and All, entrambi con Timothée Chalamet.