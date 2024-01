Challengers, la 1° locandina del film di Luca Guadagnino con Zendaya

L’attrice, cantante e ballerina statunitense ha condiviso sui propri account social la prima locandina della pellicola diretta dal regista italiano che la vede come protagonista principale (come lo stesso poster fa ben intuire). Assieme a lei, nel cast ci sono anche Mike Faist e Josh O’Connor. L’uscita è attesa per il 25 aprile 2024

È uscita la prima locandina ufficiale di Challengers, il film di Luca Guadagnino con Zendaya. È stata proprio l’attrice, cantante e ballerina statunitense a condividere sui propri account social il primo poster della pellicola diretta dal regista italiano, che la vede massima protagonista (come si evince anche dalla stessa locandina, tutta a lei dedicata). Assieme a Zendaya, nel cast ci sono anche Mike Faist e Josh O’Connor. L’uscita di Challengers è attesa nelle sale italiane per il 25 aprile 2024, mentre negli Stati Uniti uscirà il giorno dopo. Il film sarà distribuito da Warner Bros. Pictures. Zendaya interpreta qui il ruolo di Tashi Duncan, una ex tennista prodigio che ora è diventata un’allenatrice.

La storia narrata dal film

Tashi Duncan alias Zendaya si è sempre rivelata una vera e propria forza della natura. Non ammette mai errori, né sul campo né fuori dal campo.

Tashi è sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (interpretato da Mike Faist, di West Side Story). Quando il marito si ritroverà ad affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (interpretato da Josh O’Connor, già visto in The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi, lei se ne uscirà con una strategia davvero pazzesca…

Passato, presente e futuro si intrecceranno e si scontreranno, mentre la tensione sale “agli irti colli”, proprio come se il film fosse una sfida sportiva. La protagonista si ritroverà a chiedersi qualcosa che mai si era posta come interrogativo: quale è il prezzo della vittoria?

Di seguito trovate la prima locandina di Challengers, condivisa su Instagram in queste ore dalla protagonista del film: Zendaya.