Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha pubblicato il primo poster della serie tv anime The One Piece, il remake della serie originale One Piece, che debutterà sulla piattaforma di streaming nel mese di febbraio 2027. La data ufficiale di uscita sarà annunciata prossimamente. La prima stagione, composta da sette episodi per una durata totale di circa 300 minuti, coprirà all’incirca i primi 50 capitoli del manga originale di Eiichirō Oda, fino all’incontro di Rufy con Sanji, il sous chef del ristorante galleggiante Baratie. Tutti e sette gli episodi saranno disponibili contemporaneamente. Il concept art illustra una scena nel Villaggio Foosha, dove il protagonista Monkey D. Luffy ha trascorso la sua infanzia. Proprio lui si diverte al bar del villaggio, il Partys Bar, insieme al capitano dei Pirati del Rosso, al suo primo ufficiale Benn Beckman e alla proprietaria del bar, Makino. “Realizzata con un tocco caldo e delicato, l’immagine mostra Shanks che sorride all’energia inesauribile di Luffy, mentre l’espressione di Makino e l’atsmosfera accogliente della locanda alludono all’inaspettata gentilezza dei Pirati del Rosso, nonostante la loro terribile reputazione”, ha spiegato in una nota Netflix. “È un’istantanea di un momento prezioso nel Villaggio Foosha, il luogo dove inizia la grande avventura di Luffy” che, proprio lì, mangerà il Gom Gom, il Frutto del Diavolo che rende di gomma il corpo di chi lo ingerisce. Masashi Koizuka è il regista, Hideaki Abe è l’assistente alla regia, Taku Kishimoto è il responsabile della struttura narrativa, Kyoji Asano e Takatoshi Honda sono i character designer e i direttori dell’animazione, Yasuhiro Kajino è il designer delle creature, Eri Taguchi è il responsabile degli oggetti di scena, Ken Imaizumi e Shuhei Fukuda sono i responsabili delle scene d'azione e Tomomori Kuroda è il direttore artistico.