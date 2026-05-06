The One Piece, il primo poster e la data di uscita della serie animata NetflixSerie TV
La prima stagione del remake della serie originale One Piece, composta da sette episodi, coprirà all’incirca i primi 50 capitoli del manga originale di Eiichirō Oda fino all’incontro di Rufy con Sanji e debutterà sulla piattaforma di streaming nel febbraio 2027
Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha pubblicato il primo poster della serie tv anime The One Piece, il remake della serie originale One Piece, che debutterà sulla piattaforma di streaming nel mese di febbraio 2027. La data ufficiale di uscita sarà annunciata prossimamente. La prima stagione, composta da sette episodi per una durata totale di circa 300 minuti, coprirà all’incirca i primi 50 capitoli del manga originale di Eiichirō Oda, fino all’incontro di Rufy con Sanji, il sous chef del ristorante galleggiante Baratie. Tutti e sette gli episodi saranno disponibili contemporaneamente. Il concept art illustra una scena nel Villaggio Foosha, dove il protagonista Monkey D. Luffy ha trascorso la sua infanzia. Proprio lui si diverte al bar del villaggio, il Partys Bar, insieme al capitano dei Pirati del Rosso, al suo primo ufficiale Benn Beckman e alla proprietaria del bar, Makino. “Realizzata con un tocco caldo e delicato, l’immagine mostra Shanks che sorride all’energia inesauribile di Luffy, mentre l’espressione di Makino e l’atsmosfera accogliente della locanda alludono all’inaspettata gentilezza dei Pirati del Rosso, nonostante la loro terribile reputazione”, ha spiegato in una nota Netflix. “È un’istantanea di un momento prezioso nel Villaggio Foosha, il luogo dove inizia la grande avventura di Luffy” che, proprio lì, mangerà il Gom Gom, il Frutto del Diavolo che rende di gomma il corpo di chi lo ingerisce. Masashi Koizuka è il regista, Hideaki Abe è l’assistente alla regia, Taku Kishimoto è il responsabile della struttura narrativa, Kyoji Asano e Takatoshi Honda sono i character designer e i direttori dell’animazione, Yasuhiro Kajino è il designer delle creature, Eri Taguchi è il responsabile degli oggetti di scena, Ken Imaizumi e Shuhei Fukuda sono i responsabili delle scene d'azione e Tomomori Kuroda è il direttore artistico.
LA TERZA STAGIONE DELLA SERIE TV LIVE-ACTION E LO SPECIALE ANIMATO LEGO
Nel 2027 su Netflix uscirà anche la terza stagione della serie tv live-action One Piece, che si intitolerà One Piece: La battaglia di Alabasta. Lo show seguirà Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) e la ciurma di Cappello di Paglia mentre si avventurano nel regno desertico di Alabasta, la patria della principessa Vivi (Charithra Chandran). Secondo la sinossi ufficiale, “una ribellione minaccia di dilaniare la nazione, alimentata segretamente da uno della Flotta dei Sette, lo spietato Crocodile (Joe Manganiello), e dalla sua organizzazione clandestina Baroque Works, che mirano a conquistare Alabasta. In una stagione caratterizzata da legami indissolubili e scelte impossibili, i Cappelli di Paglia dovranno affrontare una guerra civile imminente e un potente signore della guerra per salvare il regno di Vivi prima che si sgretoli nella sabbia. I fan possono aspettarsi nuovi formidabili nemici e mondi inediti dove la posta in gioco non è mai stata così alta”. Il cast include Mackenyu nel ruolo dello spadaccino Roronoa Zoro, Emily Rudd nel ruolo di Nami, Jacob Gibson nel ruolo di Usopp, Taz Skylar nel ruolo di Sanji, Lera Abova nel ruolo di Miss All Sunday (la misteriosa alleata di Crocodile), Sendhil Ramamurthy nel ruolo di Nefertari Cobra (il re di Alabasta e padre della principessa Vivi), nonché new entry come Xolo Maridueña nel ruolo di Portgas D. Ace (il fratello di Luffy e capitano dei Pirati di Spade), Cole Escola nel ruolo dell’imprevedibile assassino Bon Clay, Daisy Head nel ruolo di Miss Doublefinger e Awdo Awdo nel ruolo di Mr. 1. Il 29 settembre 2026 arriverà inoltre su Netflix anche lo speciale animato in due parti di One Piece realizzato con i mattoncini Lego, che riproporrà gli eventi delle prime due stagioni.
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Approdata su Netlix il 10 marzo, la seconda stagione della popolare serie tv vede Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) e della sua ciurma - Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero Gibson) e Sanji (Taz Skylar) mentre si inoltrano nella leggendaria Rotta Maggiore alla ricerca del tesoro supremo, il One Piece