Fuori di Mario Martone, la recensione del film in prima tv su Sky

Fuori, il film di Mario Martone ispirato ai romanzi di Goliarda Sapienza, arriva in prima TV su Sky Cinema Uno lunedì 24 novembre alle 21:15 , in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K . Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie guidano un racconto intenso tra carcere, identità femminile e libertà. Presentato in concorso a Cannes 2025, il film restituisce la voce ribelle, poetica e imprescindibile della Sapienza

Sky Cinema presenta in prima TV Fuori, il nuovo film di Mario Martone con Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie, in arrivo lunedì 24 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno , in streaming su NOW e disponibile anche on demand , dove sarà visibile pure in 4K . Un approdo naturale per un’opera che parla di ferite, libertà, sorellanza e memoria: un film che continua a vivere, a trasformarsi, a bussare al cuore dello spettatore ogni volta che trova una nuova casa.

Presentato in concorso a Cannes 2025 e uscito nelle sale il 22 maggio, Fuori è un viaggio tagliente e necessario. Ispirato ai romanzi L’università di Rebibbia e Le certezze del dubbio di Goliarda Sapienza, il film racconta un’Italia nascosta: quella delle donne recluse, dei corpi marginali, delle anime in rivolta. Valeria Golino, nei panni della scrittrice siciliana, è magistrale: intensa, segreta, indomabile. Accanto a lei brillano Matilda De Angelis ed Elodie, entrambe sorprendentemente vere, entrambe creature di questa storia che vibra tra colpa, desiderio e rinascita.

Un film che abita la parola e la ferita

In concorso a Cannes e ora in arrivo in prima TV su Sky, Fuori è tanto potente quanto appagante: un film che brucia e consola, come un triplo whisky con ghiaccio — il drink prediletto da Goliarda (Golino) e Roberta (De Angelis).

Martone firma una regia sobria, centrata sugli sguardi e sulle parole. È una messa in scena che non vuole stupire, ma ricordare.

Ogni inquadratura sembra portare dentro la voce della Sapienza: una voce che non chiede scusa, che resiste, che illumina.

Acclamato da sette minuti di applausi al Grand Théâtre Lumière, Fuori è il racconto dolente e luminoso di una “ladra di storie”, un’odissea che attraversa caste e carcere, amore e amicizia, ribellione e tenerezza. È un film che vive “tra dentro e fuori”, tra un volantino “Make Parioli Punk Again” e un uovo all’occhio di bue divorato come fosse vita pura.