Cattivissimo Me 4, il trailer del nuovo film di Gru e i Minions

Il quarto capitolo della saga cinematografica più divertente che ci sia vede il protagonista alle prese con nuovi terribili nemici e…. un neonato che lo detesta! Ecco tutto quello che bisogna conoscere su questa nuova pellicola, che arriverà nelle sale italiane la prossima estate



È uscito il trailer ufficiale dell’attesissimo Cattivissimo Me 4, il quarto capitolo della saga cinematografica più cattiva (e divertente) che ci sia. Anche perché adesso Gru non è più così cattivo, anzi.

Questo nuovo atto dell’epopea animata vede il protagonista alle prese con nuovi terribili nemici e…. un neonato che lo detesta!

La nuova pellicola arriverà nelle sale italiane la prossima estate - il magazine americano Collider parla del 23 luglio come uscita nei cinema statunitensi - mostrando la nuova evoluzione di Gru. Da perfetto malvagio, infatti, di film in film questo personaggio si è tramutato nel papà provetto che ormai ci aspettiamo che sia (anche in questo nuovo atto). La sua metamorfosi ha sconvolto sia lui sia i suoi “sette nani” (per fare un paragone con la favola disneyana di Biancaneve): i mitici Minions.

In Cattivissimo Me 4 il nucleo familiare è pronto ad allargarsi nuovamente. Dopo aver adottato le tre bambine (alcune delle quali ormai possiamo definire "ragazze") Margo, Edith e Agnes nel primo film e dopo aver sposato Lucy, adesso all’ex super cattivone manca solo una cosa: l’arrivo della cicogna.

E infatti in questo quarto capitolo arriverà un neonato: Gru junior. A svelare questo dettaglio cruciale della trama è stato il primo trailer del film, che ha offerto non pochi “spoiler” (si fa per dire) circa quello che vedremo sul grande schermo la prossima estate.

Potete guardare il trailer di Cattivissimo Me 4 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Gru Junior è il fulcro attorno cui ruota questa nuova avventura La famiglia di Gru si è appena allargata: accanto alle figlie adottive Margo, Edith e Agens, nel quarto film arriva Gru Junior, il piccolo che è nato dall’amore tra l’ex Cattivissimo e la sua amata consorte, Lucy Wilde, incontrata grazie alla Lega Anticattivi e diventata poi sua moglie. Il nuovo arrivato in casa Gru, però, sembra non andare d’accordo con qualcuno della famiglia: suo papà Gru! Verso il genitore, infatti, il piccolo nutre una profonda rabbia, un sentimento di avversione tanto immotivato quanto ingestibile.

approfondimento Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo, una clip esclusiva

Fa capolino, come da copione, una nuova minaccia

Nonostante il profondo odio che il figlioletto nutre per il papà, le cose per Gru e la sua famiglia non sembrano andare malaccio, anzi. Ma ovviamente arriverà una nuova minaccia, come da copione…

E stavolta non è solo una la minaccia, bensì due: si tratta di Maxime Le Mal e della sua fidanzata Valentina. I due villain sembrano avere a che fare con il passato del protagonista. Minacceranno di fare del male alla famiglia di Gru e allo stesso ex Cattivissimo, motivo per cui lui, Lucy e i figli dovranno trasferirsi in un’altra casa, più sicura. Riuscirà quindi il nostro cattivissimo eroe a superare anche questa ennesima sfida? Di certo avrà alleati di tutto rispetto: le ragazze, ossia le sue tre figlie adottive, e il nuovo arrivato, Gru Jr.

E chiaramente non mancheranno i suoi fedelissimi Minions.

approfondimento Minions 2, Cina censura il film d'animazione: modificato il finale

Il fenomeno Minions Cattivissimo Me 4, quarto film della saga dedicata a Gru, approda sul grande schermo a sette anni di distanza dal prequel Cattivissimo Me 3 e a ben quattordici anni dopo il primissimo capitolo del franchise. Nel 2015 e nel 2022 sono usciti al cinema anche due spin-off: i film dedicati ai Minions, gli omini gialli che all’inizio facevano da aiutanti al protagonista cattivo, collaborando con lui per attuare i suoi loschi piani di ruberie. Poi, però, man mano che il loro “padrone” e mentore diventava più buono, anche loro subivano la stessa metamorfosi verso la bontà. Ora i Minions sono semmai parte integrante della famiglia allargata di Gru. E diciamocelo: buona parte della fortuna di Gru - intesa come il suo successo al cinema, non quello che è riuscito a rubare negli anni - arriva proprio da questi suoi irresistibili aiutanti.

approfondimento Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo, il nuovo trailer

Ai Minions va il grande successo dei film di Cattivissimo Me (e degli spin-off a loro dedicati)

Sono talmente amati fin dalla prima volta che hanno fatto capolino sullo schermo che non esageriamo a dire che i Minions sono uno dei fattori principali del successo di Gru & Co. Il loro modo incomprensibile di esprimersi, le modalità altamente comiche e impacciate con cui affrontano qualsiasi cosa capiti sulla loro strada, uniti a una dote davvero unica nel suo genere, ossia quella di cacciarsi immancabilmente nei guai nonostante ciò non fosse affatto nei loro piani, hanno reso gli omini gialli al soldo di Gru dei veri e propri miti cinematografici. Tali strambi personaggi sono ben presto diventati gli idoli sia dei bambini sia degli adulti, e la cartina di tornasole del loro strepitoso successo è proprio il fatto di aver guadagnato ben due spin-off.

Due pellicole interamente dedicate a loro a cui si aggiungono, inoltre, ben sedici cortometraggi di cui sono protagonisti assoluti. E anche in questo quarto nuovo capitolo dell’epopea di Cattivissimo Me, i piccoli aiutanti gialli di Gru copriranno un ruolo a dir poco fondamentale… Lo si evince già dal video che anticipa ciò che vedremo, ossia il trailer ufficiale (che potete visionare in alto, in testa a questo articolo). Il primo trailer di Cattivissimo Me 4 è stato rilasciato il 28 gennaio 2024 e mostra il nuovo arrivato in casa di Gru, oltre a dare un primo assaggio delle delle imprese che il protagonista dovrà affrontare per liberarsi dai cattivi di questa pellicola. Il film dovrebbe arrivare nelle sale ad agosto 2024, anche se non c’è ancora una data ufficiale per l'uscita italiana.

approfondimento Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo: spot del nuovo film

Il cast vocale

Come per i capitoli precedenti della serie cinematografica d’animazione, pure in questo caso il personaggio di Gru avrà la voce di Steve Carrell (The Office) nella versione originale e quella di Max Giusti nella trasposizione italiana. Maxime Le Mal e Valentina, i due antagonisti di questo nuovo capitolo del franchise, vengono descritti come i più terribili mai incontrati dal protagonista. Per quanto riguarda le voci della versione originale, saranno rispettivamente le ugole di Will Farrel e Sofia Vergara a interpretarli.

Potete guardare il trailer di Cattivissimo Me 4 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo. approfondimento Cattivissimo 3: Il nuovo trailer italiano