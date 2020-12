Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo: spot del nuovo film

Il 2021 vedrà il debutto sullo schermo dell’attesissimo film d’animazione “ Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo ”. Un film che, in origine, era previsto per il 2 luglio 2020 negli Stati Uniti e per il 27 agosto in Italia. La pandemia da Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha però scombinato i piani, e la sua uscita è slittata a luglio 2021 .

Il nuovo spot di “Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo”

In inglese, il suo titolo è “Minions: The Rise of Gru”. Tradotto in italiano come “Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo”, il nuovo film d’animazione è stato il protagonista di una clip diffusa sui social da Universal Picture. “Gru e i Minions riscaldano i nostri cuori in questa clip esclusiva”, si legge sul profilo Twitter della casa di produzione.



Nella clip, un giovane Gru (Steve Carell) sta cercando di dormire un po’ ascoltando “Silent Night”, quando un gruppetto di dispettosi Minions salta sul suo letto. Come in puro stile Minion, il pigiama party comincia in modo abbastanza “innocuo” per poi trasformarsi in un simpaticissimo caos sopra le righe.