Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo, una clip esclusiva

Dal 18 agosto arriva al cinema, la storia delle origini di come il più grande super cattivo del mondo ha incontrato per la prima volta i suoi iconici Minions. Nell'attesa, ecco un video in esclusiva per il sito di Sky TG24

Quando il famigerato gruppo di supercattivi, i Malefici 6, spodesta il loro leader - il leggendario lottatore Willy Krudo (il vincitore dell'Oscar® ALAN ARKIN), Gru, il loro fan più devoto, si reca ad un colloquio per diventare un nuovo membro del gruppo. I Malefici 6 non rimangono particolarmente impressionati dal minuscolo aspirante cattivo, ma poi Gru li supera in astuzia (facendoli infuriare) e si ritrova improvvisamente ad essere il nemico mortale dei super cattivi. Con Gru in fuga, i Minions tentano di imparare l'arte del kung fu per salvarlo, che così finalmente scopre che anche i più cattivi hanno bisogno di un piccolo aiuto dai loro amici.

Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo arriverà nella sale cinematografiche italiane a partire da giovedì 18 agosto. Il film d'animazione, diretto da Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val, è Sequel del film Minions del 2015, nonché lo spin-off e prequel del franchise iniziato con Cattivissimo me.

Nel corso di quattro film, a cominciare da Cattivissimo me del 2010, i Minions di Illumination sono diventati icone internazionali di monelleria, caos e gioia. Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo è il quinto film di una saga che continua ad entusiasmare e deliziare il pubblico di ogni continente e, di conseguenza, è diventato il più grande franchise d'animazione della storia, con incassi di oltre 3,7 miliardi di dollari in tutto il mondo.

"I film Cattivissimo me e Minions funzionano perché dietro alla simpatia e al divertimento, presentano un impatto emotivo", afferma Chris Meledandri, fondatore e CEO di Illumination. “L’elemento, senza dubbio, più di successo sono i personaggi. I Minions affascinano e deliziano il pubblico, e Gru pur essendo un super cattivo, lo troviamo comunque affabile tanto da tifare per lui".

Insieme Gru e Minions -con Kevin, Stuart e Bob in prima linea - si sono impegnati in alcuni dei più elaborati piani criminali del cinema ed in azioni esagerate, senza perdere il loro fascino o la loro connessione emotiva con il pubblico.

"Sebbene dal punto di vista narrativo i film siano generalmente incentrati sui protagonisti che superano degli ostacoli, è il modo in cui lo fanno e ciò che accade lungo il percorso, che sorprende ed entusiasma", afferma Meledandri. "Sono particolarmente orgoglioso che il nostro team è stato in grado di fondere l’elemento nostalgico verso questi amatissimi personaggi, con l’aggiunta di nuovi elementi".

I due film più recenti del franchise diretti da Kyle Balda e Pierre Coffin, hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, ed in questo ultimo capitolo Balda torna come regista solista. La storia delle origini rivela come Gru incontra per la prima volta i Minions, con i quali forgia un legame a vita. "Il primo film Minions ha fornito alcune informazioni su chi sono, cosa vogliono e quali sono i loro obiettivi; il primo tra tutti, servire un grande capo", dice Balda. "In Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo andiamo più in profondità, tornando all’incontro con Gru, il loro capo supremo, e mostrando la vita del quasi dodicenne Gru come aspirante cattivo. Vediamo come i Minions supportano le sue idee e il suo obiettivo finale. All'inizio Gru è un po' diffidente verso i Minions, quindi hanno dovuto impegnarsi molto per conquistarlo".