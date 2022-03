Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo, il secondo trailer del film

Il nuovo capitolo del fortunato franchise di film d'animazione arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 18 agosto Condividi

Max Giusti torna a prestare la voce al cattivo Gru nel nuovo divertente film di uno dei franchise di maggior successo nella storia del cinema. Poche ore fa Universal Pictures International Italy ha pubblicato il nuovo trailer di Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo regalando così un nuovo sguardo sulla produzione.

Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo, il trailer approfondimento Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo, il nuovo trailer Dopo Cattivissimo Me 3 e Minions, Kyle Balda è tornato dietro la macchina da presa per firmare il nuovo lavoro in arrivo il 18 agosto nelle sale cinematografiche italiane, al suo fianco Brad Ableson e Jonathan del Val nei ruoli di co-registi, Chris Meledandri, Janet Healy e Chris Renaud in quelli di produttori e Jack Antonoff per la colonna sonora.

approfondimento Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo: spot del nuovo film Il nuovo trailer ha mostrato alcune scene inedite della pellicola con i Minions, tra i quali Kevin, Stuart, Bob e Otto, in soccorso del loro capo, in pericolo per mano del super gruppo di cattivi, i Malefici 6.

approfondimento Cattivissimo Me 4, annunciata la data di uscita Universal Pictures International Italy ha distribuito anche la sinossi della pellicola nella didascalia del video: “Negli anni 70, molto prima di diventare il maestro del male, Gru (il candidato all'Oscar Steve Carell doppiato in italiano da Max Giusti) è solo un dodicenne di periferia, che trama di conquistare il mondo dal suo scantinato, senza grossi risultati. Quando Gru incontra i Minions, tra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto - un nuovo Minion con un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere - uniscono le forze come una famiglia strampalata. Insieme, costruiscono il loro covo, sperimentando con le loro prime armi e mettendo a segno le loro prime missioni”.