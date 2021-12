Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo, il nuovo trailer

È uscito il nuovo trailer di Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo, l'atteso secondo capitolo del franchiste dedicato agli irresistibili personaggi monoculari gialli, diretto da Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val.



Pubblicato in rete da Illumination Italia, il video che anticipa ciò che vedremo nel secondo atto della saga ha già in sé tutti gli ingredienti che hanno reso la ricetta Minions il piatto forte dell’intrattenimento di animazione degli ultimi anni.

Divertimento allo stato puro, azione che si taglia con il coltello, risate così grasse da provocare le lacrime, avventure al cardiopalma, colpi di scena da mandibola spalancata… E poi anche tanto, tantissimo coinvolgimento da parte del pubblico grazie alla capacità davvero eccezionale di creare personaggi che ti entrano nell'animo.



La storia inedita che questo film narra è quella di un Gru colto nella sua fase pre-adolescenziale: lo vediamo appena dodicenne, con già quel suo sogno nel cassetto, quello che gli spettatori sanno bene che poi, alla fine, si avvererà. Quello di diventare Cattivissimo, appunto.



Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo uscirà la prossima estate (per adesso una data precisa non c'è ancora, si parla in maniera generica di “estate prossima”).

Potete vedere il nuovo trailer del film Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.