Per capire il successo mondiale di Gru e dei suoi Minions bastano le cifre. I tre film di Cattivissimo Me più lo spin-off Minions hanno fruttato qualcosa come 3,7 miliardi di dollari d’incasso. Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo è un nuovo capitolo della saga, un prequel nato per raccontarci la genesi del rapporto tra quei personaggi che abbiamo tanto amato, a partire dal primo film della saga (Cattivissimo me, del 2010).

Minions 2, Guarda una clip esclusiva