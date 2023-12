Kung Fu Panda 4, il trailer del nuovo film

Kung Fu Panda è uno dei più grandi franchise firmati DreamWorks. Tutto è cominciato nel 2008, con l'arrivo al cinema del primo capitolo, e con un successo pressoché immediato. Del resto, Po è il perfetto protagonista di un film (animato) d'azione: è divertente, è espressivo, è impegnato in un viaggio dentro di sé. Che Kung Fu Panda avrebbe avuto un seguito era inevitabile. Ora, ecco che dai canali ufficiali DreamWorks è arrivato un primo sguardo al quarto film, in arrivo in Italia il 21 marzo 2024.

Il trailer di Kung Fu Panda 4

Dopo mesi di silenzio sull'attesissimo progetto, è stata rivelata una sinossi di Kung Fu Panda 4. E sono arrivati entusiasmanti aggiornamenti sul cast. Secondo quanto annunciato da DreamWorks, il quarto capitolo del film animato vedrà Po (Jack Black) riuscire nel suo intento: diventare il leader spirituale della Valle della Pace. Per farlo, dovrà però addestrare un nuovo combattente affinché diventi Guerriero Dragone al suo posto. Un'ulteriore notizia riguarda il cast, che vede l'ingresso dei premi Oscar Viola Davis e Ke Huy Quan: Davida darà voce a Chameleon, Quan interpreterà il ruolo di Han. I due attori si uniranno a Jack Black, ancora una volta voce di Po, Awkwafina (Quiz Lady), Dustin Hoffman (Maestro Shifu), Angelina Jolie (Tigre), Seth Rogen (Mantide), Jackie Chan (Scimmia), Lucy Liu (Vipera) e David Cross (Gru). Sebbene Shifu e i Cinque Cicloni appariranno nel film, questa volta non avranno un ruolo così importante, come ha svelato il regista Mike Mitchell: "Faranno la loro apparizione, ma Po lascerà la Valle della Pace e partirà per una grande avventura". Il trailer, diffuso mercoledì 13 dicembre, mostra uno spaccato della storia del film e dei nuovi personaggi che Po incontrerà in questo suo viaggio.