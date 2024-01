Ariana Grande annuncia il nuovo album Eternal Sunshine

Eternal Sunshine arriverà sul mercato venerdì 8 marzo. L’atteso nuovo album di Ariana Grande è stato anticipato dalla hit yes, and?

Infatti, la voce di No Tears Left to Cry ha svelato che il nuovo album Eternal Sunshine farà il suo arrivo sul mercato l’8 marzo. Nessuna notizia sul numero di tracce presenti e su eventuali featuring.

Ariana Grande è tornata. Venerdì 12 gennaio la popstar ha fatto ritorno con il singolo yes, and? travolgendo il pubblico a suon di pop e coreografie. L’uscita della canzone ha sollevato grande curiosità intorno al nuovo album, su cui la cantante ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo, almeno fino a qualche ore fa.

Il nuovo brano yes, and? ha riscosso grande successo da parte del pubblico conquistando la vetta di numerose classifiche di streaming in giro per il mondo. Ariana Grande (FOTO) ha portato i fan direttamente sul set del videoclip condividendone il backstage: “Grazie per l’enorme quantità di amore e per aver ballato insieme. Il mio cuore è colmo e sono così commossa. Vi amo tutti tanto, tanto, tanto”.