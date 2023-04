Jeremy Renner racconta l’incidente: “Ricordo tutto il dolore”

L’attore ha rilasciato la sua prima intervista dopo il gravissimo incidente con uno spazzaneve avvenuto a Capodanno. L’interprete di Occhio di Falco nell’universo Marvel ha subìto la rottura di oltre 30 ossa. Ha raccontato la dinamica di quanto accaduto e che le ferite erano così gravi che aveva scritto un biglietto d'addio alla sua famiglia in ospedale. Ha anche spiegato come sta procedendo la sua riabilitazione Condividi

Il racconto di Renner Renner ha detto che lui e suo nipote di 27 anni, Alex, stavano tentando di trainare un'auto fuori dalla neve con il suo spazzaneve. Mentre Alex scioglieva la catena che collegava i due veicoli dopo averla tirata fuori dalla neve, il veicolo di Renner ha iniziato a scivolare sul ghiaccio. Preoccupato per l'incolumità del nipote, l'attore ha messo un piede fuori dal mezzo per guardare Alex, trascurando di inserire il freno di stazionamento. È stato allora che perdendo l'equilibrio è caduto dalla cabina del veicolo. "Non dovresti essere fuori dal veicolo quando lo stai guidando, capisci cosa intendo? È come guidare un'auto con un piede fuori dall'auto", ha detto Renner. "Ma è quello che era. Ed è un mio errore, e ho pagato per questo". Temendo che il veicolo potesse tornare indietro schiacciando il nipote, Renner ha tentato di saltare di nuovo nello Sno-Cat per disinnestarlo, e a quel punto è stato investito. "È stato allora che ho urlato, tra l'altro, quando sono andato sotto il mezzo", ha detto. "'Non oggi, figlio di p****na!' è quello che ho urlato. Scusa per il linguaggio". Renner ha detto di ricordare "tutto" il dolore. "Ero sveglio in ogni momento. È esattamente come immagineresti che ci si sentirebbe. Sembrava che qualcuno mi avesse tolto il fiato. Stanno succedendo troppe cose nel corpo per provare dolore. È come se la tua anima potesse provare dolore". La star di Hollywood ha anche aggiunto che poteva vedere il suo occhio "con l'altro occhio".

Il messaggio per la famiglia Renner fu trasportato in aereo in un ospedale di Reno, dove la sua famiglia lo incontrò. Una volta arrivati, l'attore ha detto loro "mi dispiace" nella lingua dei segni. "Voglio dire, l'ho fatto a loro", ha detto. "È mia responsabilità, mi dispiace che le mie azioni abbiano causato così tanto dolore". Le ferite erano così gravi che aveva scritto un biglietto d'addio alla sua famiglia in ospedale. "Sto scrivendo appunti sul mio telefono per le ultime parole alla mia famiglia", ha detto Renner tra le lacrime. "Non lasciatemi vivere su tubi su una macchina, se la mia esistenza sarà fatta di droghe e antidolorifici, lasciami andare adesso". La giornalista che l'ha intervistato ha elencato le ferite di Renner: "Otto costole rotte in 14 punti. Ginocchio destro, caviglia destra rotta, tibia della gamba sinistra rotta, caviglia sinistra rotta, clavicola destra rotta, spalla destra rotta. Faccia, orbita oculare, mascella, mandibola rotta. Polmone collassato, trafitto dalla costola, il tuo fegato". La gabbia toracica e l'orbita di Renner sono state ricostruite con piastre e viti di metallo, e la sua mascella è stata riparata con elastici e viti. Un'asta di titanio è stata inserita nella sua gamba rotta.

La riabilitazione Mentre Renner continua il suo recupero, ha detto che gli sta bene non fare più le sue acrobazie. "Sto bene che uno stuntman lo faccia a questo punto. Ho 52 anni, va bene, ho fatto abbastanza", ha detto Renner. "Va bene fare di più, giusto? Ma non ho ego, non mi interessa. Sarò nella mia roulotte. Ma i ricordi dell'incidente continuano a tormentarlo. "Ieri notte non ho dormito sapendo che avrei dovuto parlarne oggi. Non ho rimpianti. Lo rifarei", ha detto, aggiungendo: "Mi rifiuto che sia un trauma e che sia un'esperienza negativa. Sposto la narrazione dell'essere vittima. Mi rifiuto di essere ossessionato da quel ricordo in quel modo". Renner apparirà di persona per la prima volta dall'incidente alla premiere del suo prossimo programma Disney+ "Rennervations" l'11 aprile. Parteciperà anche a una sessione di domande e risposte dopo la proiezione della serie, incentrata sul rinnovamento di diversi veicoli . Renner ha detto a Sawyer che la prossima volta che i fan lo vedranno su un tappeto rosso, vorrà camminare.