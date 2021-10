Mission: Impossible, Tom Cruise sta imparando a guidare un aereo

Un insider ha rivelato al The Sun: “Nei mesi scorsi Tom ha iniziato a imparare a pilotare un biplano Boeing Stearman per una grande scena all’interno di Mission: Impossible 8”

Nessuna pausa per l’attore statunitense che nel corso degli anni ha abituato il pubblico a peripezie e scene mozzafiato. Nelle scorse ore il magazine The Sun ha rivelato indiscrezioni riguardanti il nuovo capitolo di uno dei franchise più celebri e amati nella storia della settima arte.

Poco fa il magazine ha riportato come nonostante le riprese della pellicola siano appena terminate, il suo protagonista si sia già messo a lavoro al nuovo capitolo.

Infatti, Thomas Cruise Mapother IV, questo il nome all’anagrafe, ha deciso di imparare a pilotare un aereo della Seconda Guerra Mondiale.

Un insider ha rivelato al magazine: “Nei mesi scorsi Tom ha iniziato a imparare a pilotare un biplano Boeing Stearman per una grande scena all’interno di Mission: Impossible 8. È ovviamente un compito che richiede grande preparazione ma come sempre lui non ha intenzione di montare scene o chiamare uno stuntman”.