Mission Impossible 7, il video spettacolare dal set

Se i fan della saga action per antonomasia volevano un assaggio di ciò che Mission Impossible 7 ha in serbo per loro, diciamo che la produzione gli ha appena servito su un piatto d'argento un boccone davvero succulento.



Stiamo parlando del video che è stato diffuso sui social network ed è diventato virale, quello di una delle scene più spettacolari che vedremo nel settimo capitolo della saga cinematografica con Tom Cruise calato nuovamente nei mitici panni di Ethan Hunt.



Dopo alcuni mesi, la troupe dell'attesissima pellicola (che uscirà nelle sale statunitensi nel maggio 2022 dopo una produzione davvero infinita, complici i ripetuti stop imposti dai lockdown per la pandemia) è tornata a Derbyshire, contea inglese a sud di Manchester.



Proprio qui ha girato una scena a dir poco impressionante, in cui vediamo un treno a vapore precipitare nel vuoto. Il treno cade da una scogliera, fa un volo di parecchie decine di metri a cui segue infine lo schianto a terra, in una cava.



Questa sequenza spettacolare è stata girata precisamente a Stoney Middleton, un villaggio appartenente alla contea di Derbyshire.



Si tratta dell'ennesima scena al cardiopalma: Mission Impossible 7 si preannuncia una vera e propria miscellanea di sequenze da adrenalina pura!



Questa che vede il salto nel vuoto del convoglio ferroviario è stata fortemente voluta da Tom Cruise, presente sul set al momento delle riprese.

Il ciak definitivo è avvenuto dopo mesi e mesi di preparazione per la costruzione di un set davvero difficile. Ma a giudicare dal filmato che sta facendo impazzire tutti sui social, pare ne sia valsa la pena.

La scena che vedremo nel film, con le riprese da terra arricchite da quelle aeree (nel video sui social si vede chiaramente l'elicottero da cui stanno riprendendo), sarà sicuramente qualcosa da bocca aperta assicurata.