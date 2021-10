Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 8 ottobre. LIVE

Biden, non vaccinati mettono a rischio l'economia

"Abbiamo fatto progressi, più di 150 milioni di americani sono stati pienamente vaccinati, i casi stanno calando anche del 40 per cento, i ricoveri del 25 per cento. Ma dobbiamo continuare su questa strada e far vaccinare più persone possibili, perché mettono a rischio la nostra economia". E' il messaggio lanciato dal presidente Joe Biden in visita in Michigan, tornato a parlare delle misure da adottare, dall'obbligo di vaccino all'uso di mascherine. "Noi sappiamo - ha aggiunto - che non c'è altro modo di battere la pandemia che far vaccinare la stragrande maggioranza della popolazione. Più persone si vaccinano, più vite verranno salvate".