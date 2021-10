Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 8 ottobre

Nelle ultime 24 ore 3.023 nuovi positivi, contro i 2.938 di ieri. I tamponi sono 271.566 (ieri 297.356), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è all'1,1% (era all'1%). I decessi totali arrivano a 131.228. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 4.695.291. I guariti sono 4.478.137. Le persone in terapia intensiva sono 383 (-20) Condividi:

Nelle ultime 24 ore sono stati 3.023 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 2.938. Diminuiscono i tamponi effettuati: 271.566, contro i 297.356 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'1,1% (ieri era all'1%). Sono 30 i morti, 20 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'8 ottobre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Sicilia con 469, poi il Veneto con 338. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 383, con 17 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.695.291. Le vittime in totale sono 131.228, con 30 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri erano 41, con alcuni riconteggi). I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 4.234, per un totale di 4.478.137. I ricoverati con sintomi sono 2.742 (-82). Sono invece 82.801 le persone in isolamento domiciliare (-1.145). I tamponi sono in tutto 94.716.158 - di cui 60.971.361 processati con test molecolare e 33.744.797 con test antigenico rapido -, in aumento di 271.566 rispetto al 7 ottobre. Le persone testate sono finora 34.679.503, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino vedi anche Mappa Ecdc: aumentano regioni italiane in verde. Basilicata in rosso Nelle note del bollettino si legge che la Regione Abruzzo comunica che "dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso in quanto già segnalato da altra Regione"; la Regione Emilia-Romagna riporta che "sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare"; la Regione Friuli-Venezia Giulia segnala che "il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di 2 test antigenici non confermati dai successivi tamponi molecolari, e a seguito di 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso"; la Regione Sicilia spiega che "tra i tamponi molecolari comunicati in data odierna n. 682 sono relativi alle settimane precedenti; tra i 469 casi confermati comunicati in data odierna, n. 116 sono relativi alle settimane precedenti; i decessi riportati sono da riferirsi alle date seguenti: n. 2 il 07/10/21 e n. 1 il 06/10/21".