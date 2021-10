Covid, Brusaferro: “In Italia la curva continua a decrescere”

Lo ha confermato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità nel corso della consueta conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia. “Il quadro generale è di una circolazione del virus in fase decrescente, con una diminuzione dell'incidenza, che consente il tracciamento dei contatti stretti. Continua il calo dei ricoveri e il rischio è basso in quasi tutte le Regioni”, ha riferito ancora

“Nella mappa europea si iniziano a vedere molte zone verdi e in Italia l'andamento della curva è molto controllato e la curva continua a decrescere, in tutte le fasce d'età”. Lo ha confermato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro , nel corso della consueta conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia.

Ad oggi, in base a queste valutazioni, “la situazione è stabile e in decrescita”, ha confermato l’esperto. “E' importante lavorare nella prospettiva di una riapertura di tutte le attività, come di fatto sta avvenendo, ma mantenendo la prudenza, promuovendo la vaccinazione e ricordando che siamo ancora in una fase pandemica sia pure con una circolazione del virus contenuta”, ha quindi sottolineato Brusaferro.

“Il quadro generale è di una circolazione del virus in fase decrescente, con una diminuzione dell'incidenza, che consente il tracciamento dei contatti stretti. Continua il calo dei ricoveri e il rischio è basso in quasi tutte le Regioni”, ha riferito ancora. “Da qui l'importanza di completare i cicli vaccinali e di fare richiami alle categorie più fragili”, ha detto il presidente dell’Iss. “E' molto importante continuare a fare il tracciamento dei casi per contenere la diffusione del virus”.

Rezza: “Situazione buona ma mantenere alta l'attenzione”

approfondimento

Vaccino Covid, Ema: “Terza dose a chi serve, ma decidono gli Stati”

Ad intervenire, come di consueto, anche il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. “C'è una tendenza buona che è conseguenza della campagna di vaccinazione”, ha confermato. “Ma bisogna continuare a mantenere la situazione sotto controllo in virtù delle graduali riaperture. Parte del successo che stiamo avendo in questo momento nel controllo dell'epidemia è dovuto non solo alle vaccinazioni ma anche al mantenimento di misure precauzionali di distanziamento sociale e all'uso delle mascherine”.

“Non si pensa per ora alla terza dose per tutti”

Rezza ha poi commentato la questione legata alla terza dose di vaccino anti-Covid. “L'orientamento in Italia è quello di offrire il richiamo con la terza dose agli over 80, alle persone nelle Rsa e agli operatori sanitari a partire da quelli over 60”, ha detto. “Naturalmente è importante assicurare comunque questa possibilità a tutti i sanitari. E' possibile che a breve venga emanata una nuova circolare che dia indicazioni più precise che riguardi i pazienti iper-fragili ma non si pensa per il momento a un richiamo universale su tutta la popolazione”, ha riferito.

"Per i vaccinati con Sputnik due opzioni allo studio"

Un capitolo a parte, nel corso della conferenza, è stato dedicato a coloro a cui è stato somministrato il vaccino russo Sputnik. "Da una parte bisogna garantire il loro diritto a poter avere il Green pass ma bisogna anche garantire la comunità che ospita circa la sicurezza", ha detto Rezza. "Ci sono dunque due ipotesi allo studio: effettuare una ulteriore dose addizionale con un vaccino a mRna in chi è vaccinato con vaccini non riconosciuti dall'Ema e l'altra via è riconoscere tout cour i cicli vaccinali fatti all'estero con questi vaccini. Si stanno valutando le due opzioni e nei prossimi giorni verrà presa una decisione in merito", ha concluso.