Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 9 ottobre. LIVE

Via libera del Ministero della Salute alla terza dose di vaccino anti-Covid per gli over-60 e per tutti i soggetti fragili, dopo almeno 6 mesi dalla completa immunizzazione. Ancora 8,4 milioni però gli italiani over-12 che non hanno fatto neppure il primo shot. La curva dei casi in Italia continua comunque una graduale discesa. L'Iss invita tuttavia alla prudenza. L'America Latina supera quota 1,5 milioni di morti da inizio pandemia, col Brasile sopra le 600 mila vittime.