LE REGOLE DELLA ZONA BIANCA – Poche le regole della zona bianca, tra cui il limite delle 4 persone sedute allo stesso tavolo in bar e ristoranti al chiuso, a meno che non si tratti di conviventi. Resta obbligatorio l’uso della mascherina al chiuso e l’esibizione del Green pass in tutti i luoghi in cui è richiesto, come ad esempio palestre, piscine, bar, cinema e teatri