Scuola, Costa: quarantena ridotta e solo per i contatti stretti

Lo ha anticipato il sottosegretario alla Salute, intervenendo nel corso di un programma radiofonico. “Dobbiamo assolutamente rivedere la questione legata alla quarantena”, ha detto Costa. In quest’ottica, l'orientamento dell'esecutivo è quello di “non far scattare più la quarantena per tutta la classe di fronte a un caso positivo ma solo per gli studenti che sono stati a più stretto contatto con il positivo”

Quarantena ridotta e solo per i contatti stretti del paziente risultato positivo al coronavirus. Sarebbe questo, secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, l'orientamento del governo relativo alla gestione dei casi di Covid-19 all’interno delle scuole. “Dobbiamo assolutamente rivedere la questione legata alla quarantena”, ha spiegato intervenendo nel programma “Radio Anch'io”, in onda su Radio Rai. Per farlo, ha riferito, l'orientamento dell'esecutivo è quello di “non far scattare più la quarantena per tutta la classe di fronte a un caso positivo ma solo per gli studenti che sono stati a più stretto contatto con il positivo”. Oltre a “ridurre i termini” dell'isolamento stesso, dal momento che “siamo di fronte a ragazzi vaccinati”.