Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 7 ottobre. LIVE

Scuola, governo al lavoro per la quarantena uguale per tutti: le ipotesi sul tavolo

Se viene trovato un alunno positivo, la regola generale prevede l'isolamento per tutta la classe, lungo 7 giorni per i vaccinati e 10 per i non immunizzati. Ma a livello locale sono le Asl che, di fatto, decidono caso per caso. A invocare uniformità sono le Regioni e i presidi. E con l'aumento dei contagi, torna l'idea di ridurre il periodo in cui tenere a casa i ragazzi.