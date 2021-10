13/14 ©Ansa

Categorica anche la Siae, già critica con la decisione di non eliminare i limiti di capienza per cinema e teatri: riaprire in queste condizioni è "impossibile". "I costi di gestione di un locale sono troppo ingenti per poter riaprire con gli introiti di un 35% di capienza - dice la società - Sarebbe stato più onesto dire 'non ci sono le condizioni, non si può riaprire"