In Italia il Comitato tecnico scientifico dà parere positivo per i locali notturni in zona bianca con obbligo di Green pass, mascherina - ma non serve quando si balla - e capienza al 35% al chiuso e al 50% all’aperto. Criteri simili vengono utilizzati anche nel resto del continente, ma in alcune Nazioni l’ingresso è totalmente libero