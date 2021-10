No vax in corteo: "Perché i senzatetto non muoiono?". "Sono vaccinato"

“Perchè i senza tetto non muoiono di covid?” Arriva la risposta inaspettata

"Vedete tutti questi senzatetto in giro? Sono morti in strada con il covid? Diavolo, no! Come mai?" queste le domande di una manifestante no vax che guida il corteo negazionista con un megafono. "Perchè sono vaccinato, stupida idiota", le risponde un clochard di passaggio.