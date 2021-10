1/12

Prosegue in tutta Europa la campagna di vaccinazione anti-Covid. Al 5 ottobre in Italia il 77% della popolazione immunizzabile (dai 12 anni in su) è vaccinato con almeno una dose, mentre in Spagna è l’81%. La Francia si ferma al 75%, il Regno Unito al 72% e la Germania al 68%

