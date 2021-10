5/10 ©Ansa

ROMANIA - Il 5 ottobre i posti nelle terapie intensive - dove sono ricoverati 1.480 pazienti - sono ufficialmente terminati in tutta la nazione e il segretario di Stato, Raed Arafat, ha chiesto all'Unione Europea di sostenere il Paese balcanico in termini di medicine ed, eventualmente, di posti letto per poter ospitare i malati in gravi condizioni. La Romania è stata anche costretta a sospendere tutti gli interventi chirurgici non urgenti per 30 giorni, per dare priorità ai malati di Covid, in particolare a quelli che si trovano in terapia intensiva

Covid, boom di contagi in Romania: chiesto aiuto ai Paesi Ue