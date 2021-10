Covid Russia, altri 924 morti in 24 ore: dato vicino a massimo storico

In Russia i contagi e i decessi a causa del Covid-19 non si arrestano e anzi, nelle ultime 24 ore, è stato confermato un numero di morti vicino al massimo storico registrato ieri. Sono state infatti 924 le persone che hanno perso la vita per complicanze seguite al contagio nell'ultima giornata, rispetto ai 929 casi di morte registrati nel corso delle 24 ore precedenti. Risultano invece 27.550 i nuovi casi di coronavirus confermati dalla task force di esperti russi, incaricati di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese. Stando agli ultimi dati riportati, dunque, il bilancio totale dei contagi confermati si attesta a quota 7.690.110, mentre sono stati 213.549 i pazienti deceduti in Russia a causa del Covid.