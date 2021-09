Covid, Russia: dato più alto di morti per il terzo giorno consecutivo

Solo nelle ultime 24 ore, il Paese ha fatto registrare 867 decessi. Secondo i dati ufficiali, in totale, sono 207.255 i morti causa Covid dall'inizio della pandemia, il numero più elevato in tutta Europa. In aumento anche i contagi, con 23.888 casi sempre nelle ultime 24 ore, il dato più alto dal 25 luglio scorso, così come riporta il centro federale anticrisi russo

La Russia ha fatto registrare un nuovo record di morti nelle ultime 24 ore, a causa del Covid-19: sono state 867 le vittime. Si tratta del terzo dato giornaliero consecutivo più alto, considerando i decessi legati al coronavirus, in un Paese contraddistinto da una campagna vaccinale che procede a rilento e in cui la variante Delta del virus si sta diffondendo rapidamente. Secondo gli ultimi dati ufficiali, considerando questi decessi, la Russia ha fatto registrare, in totale, 207.255 morti dall'inizio della pandemia, il numero più elevato in tutta Europa. Sono in aumento anche i contagi, ben 23.888 sempre nelle ultime 24 ore, ovvero il dato più alto dal 25 luglio scorso, così come riporta il centro federale anticrisi russo.