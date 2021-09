Covid, terza ondata nello Yemen: senza vaccino 99% della popolazione

Lo Yemen è alle prese con la terza ondata di Covid-19, che minaccia il 99% della popolazione non vaccinata. Lo riporta un articolo del Fatto Quotidiano, che sottolinea come la popolazione del Paese oltre ad essere stremata da quasi 7 anni di guerra, in buona parte non abbia accesso a cure, trattamenti e strumenti per prevenire il contagio. Stando ai dati ufficiali, nello Yemen i contagi di Covid-19 sono triplicati nell'ultimo mese. Nello stesso periodo è quintuplicato il tasso di mortalità. Si tratta, tuttavia, di stime sottostimate, che non tengono conto delle morti non diagnosticate a causa della carenza di test. Basti pensare che nel Paese solo la metà delle strutture sanitarie è ancora in funzione. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)