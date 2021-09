YouTube chiude canali in lingua tedesca di RT, Mosca: “Atto di guerra”

La piattaforma di video hosting che fa capo a Google ha deciso per l’oscuramento a causa di violazioni della "politica di disinformazione sul coronavirus". Il ministero degli Esteri russo ha annunciato lo stop ai media tedeschi nel Paese come rappresaglia e ha attaccato: "L'obiettivo dell'aggressione contro i progetti di RT è ovvio: annegare le fonti di informazione che non si adattano a uno sfondo mediatico comodo per le autorità tedesche”

YouTube ha cancellato i canali in lingua tedesca RT DE e Der Fehlende Part, gestiti dell’emittente Russia Today - finanziata dallo Stato - per aver violato "la politica di disinformazione sul coronavirus". Una mossa che ha fatto infuriare il governo di Mosca: la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha parlato di "guerra d'informazione" e ha detto che bloccherà i media tedeschi in Russia per rappresaglia. "L'obiettivo dell'aggressione contro i progetti di RT è ovvio: annegare le fonti di informazione che non si adattano a uno sfondo mediatico comodo per le autorità tedesche”, si legge in una nota del ministero degli Esteri russo. "Questa è una vera e propria guerra mediatica dichiarata dalla Germania contro la Russia", ha twittato la direttrice di RT Margarita Simonyan.