Cedu: Russia responsabile assassinio spia Litvinenko del 2006 in Uk

A fare ricorso alla Corte europea dei diritti umani era stata la moglie di Litvinenko. La donna ha sempre sostenuto che il marito è stato ucciso da persone che hanno agito per conto del governo russo e che non è stata condotta un'inchiesta efficace per far luce sui fatti. Con la sentenza di oggi, Strasburgo ha stabilito che Mosca dovrà versare 100mila euro per danni morali alla donna e altri 22mila e 500 per le spese legali. Cremlino: "Accuse infondate"

Il verdetto della Cedu leggi anche Elezioni in Russia, vince partito di Putin. Timori su brogli La Cedu afferma che "esiste il forte sospetto che Andrey Lugovoy e Dmitriy Kovtun, gli uomini che hanno avvelenato Litvinenko, abbiano agito in qualità di agenti del governo russo". La Corte sottolinea a tale proposito che "il governo russo non ha fornito alcuna altra spiegazione soddisfacente e convincente degli eventi o capace di invalidare i risultati dell'inchiesta condotta dal Regno Unito". La Cedu ha condannato la Russia anche per non aver condotto un'inchiesta sul suo territorio in grado di far luce sui fatti, e per non aver collaborato con Strasburgo durante la procedura. La sentenza diverrà definitiva tra 3 mesi se le parti non chiederanno e otterranno un secondo esame. La Corte ha stabilito che Mosca dovrà versare 100 mila euro per danni morali alla moglie di Litvinenko e altri 22 mila e 500 per le spese legali.