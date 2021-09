Elezioni in Russia, vince partito di Putin. Timori su brogli

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Commissione elettorale, con lo spoglio al 60%, la lista del presidente ha il 47% dei consensi ed è vicina alla maggiornaza costituzionale nella Duma, la camera bassa del parlamento. In tutto il Paese si sono moltiplicate denunce di irregolarità, con tanto di video online, ma per le autorità sono fake

Il partito del presidente russo Vladimir Putin, Russia Unita, ha vinto le elezioni parlamentari, secondo gli ultimi dati forniti dalla Commissione elettorale centrale della Russia (CEC). Dopo lo spoglio del 60,06% dei voti, Russia Unita ha il 47,16% dei consensi e continua ad essere vicina alla maggioranza costituzionale nella Duma, la camera bassa del parlamento russo. In tutto il Paese si sono moltiplicate le denunce di brogli, con tanto di video online in cui si vedono tutti i trucchi usati per infarcire le urne di voti (per Russia Unita). Per le autorità sono 'fake', la CEC ha parlato di 12 irregolarità in otto regioni. Sarà interessante vedere chi nei collegi uninominali riuscirà a spuntarla, se tra loro ci saranno nomi 'scomodi' o figure innocue. È qui che si vedrà se il voto intelligente dell'oppositore di Putin, Alexei Navalny, bloccato da Google, ha avuto un impatto.