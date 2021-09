Elezioni Russia, Google blocca accessi a liste voto di Navalny

Il colosso statunitense su richiesta di Roskomnadzor, l'autorità russa per le telecomunicazioni, ha rimosso i documenti utilizzati dal movimento per diffondere la lista di candidati anti-Cremlino e sostenuti dal sistema Smart Voting. Si tratta di un'iniziativa di voto tattico progettato per spodestare il partito Russia Unita. Le urne per il rinnovo della Duma si chiuderanno oggi alle 20, ora italiana Condividi:

Oggi in Russia si concludono le operazioni di voto per il rinnovo della Duma e per altri livelli regionali. Alexei Navalny ha lanciato un appello sui social per spingere la popolazione al voto, dopo che Google, su segnalazione di Roskomnadzor, l'autorità russa per le telecomunicazioni, ha bloccato i link di accesso ai Google Doc utilizzati dal movimento di Navalny per diffondere la lista di candidati anti-Cremlino. I seggi in palio alla camera bassa del Parlamento sono 450. Le urne si chiuderanno alle 20, ora italiana.

I documenti bloccati da Google leggi anche Elezioni Russia, le "meno libere da decenni". Censura colpisce il web I documenti contenevano un elenco completo dei candidati sostenuti dal sistema Smart Voting di Navalny, un'iniziativa di voto tattico progettato per spodestare il partito filo-cremlino Russia Unita. In un'email inviata da Google al team di Navalny si dice che il Roskomnadzor ha informato il gigante tecnologico statunitense che i documenti violano le leggi russe. Google ha anche bloccato dei video su YouTube, sempre su richiesta dell'autorità per le telecomunicazioni russa Roskomnadzor. La mossa segue la decisione di venerdì di rimuovere l'app Navalny dal negozio virtuale Google Play (così come da App Store di Apple), sotto la pressione del Cremlino. La portavoce di Navalny ha definito la scelta di cedere alle pressioni russe come "censura".