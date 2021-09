Elezioni Russia, le "meno libere da decenni". Censura colpisce il web

Queste elezioni sono troppo poco trasparenti, persino per gli standard russi. Non solo perché Alexei Navalny , che incarna nel mondo l'opposizione a Vladimir Putin, resta in carcere mentre la sua organizzazione viene bollata come "estremista". Ma a causa dei boicottaggi burocratici, dei candidati di partiti diversi ma con lo stesso nome per confondere gli elettori e soprattutto di una campagna elettorale quasi inesistente. O meglio, mirata a spingere alle urne chi era già convinto di votare "Russia Unita", il partito del governo. E a far dimenticare a tutti gli altri che il Paese vota per tre giorni - dal 17 al 19 settembre - per rieleggere i parlamentari della Duma e diversi rappresentanti regionali e cittadini.

Chi da anni vive in Russia descrive una situazione preoccupante. Come Denis Volkov, il direttore dell'autorevole centro sondaggi indipendente Levada Center . Il centro che dirige è da anni stato etichettato come "agente straniero", la categoria introdotta dal Cremlino per tenere sotto controllo media, organizzazioni e individui che potrebbero influenzare i cittadini russi con una visione "straniera" senza che questi ne siano pienamente consapevoli. Ecco perché, spiega Volkov a Sky TG24, non gli è permesso diffondere i dati dei loro sondaggi fino alla fine delle elezioni; deve commentare quelli rilasciati da altri istituti. "Tanto sono tutti uguali - commenta - perché in assenza di una vera campagna elettorale, di un dibattito pubblico, le intenzioni di voto sono sempre le stesse. Quelle di due-tre mesi fa e quelle di adesso non sono differenti. Tutto è già stabilito parecchio in anticipo".

Moscow Times: "Legge 'agenti stranieri' per soffocare critiche online"

Non è nell'elenco degli "agenti stranieri", invece, il giornale online indipendente e in lingua inglese Moscow Times. "Paradossalmente i media occidentali hanno più libertà perché si ritiene che la loro influenza straniera sia evidente", spiega a Sky TG24 Jake Cordell, che ne è giornalista redattore proprio a Mosca. Secondo i dati di Reporter Senza Frontiere la lista di 'agenti stranieri' in Russia, da dicembre 2020 a settembre 2021, è aumentata in maniera spropositata da 11 a 47. "È un'etichetta che porta con sé diversi stigma", aggiunge Cordell, "rende il lavoro molto più complicato perché limita la raccolta pubblicitaria, ottenere interviste è più difficile... Di fatto è un modo che il Cremlino utilizza per far chiudere i media indipendenti, soprattutto online. In vista delle elezioni, infatti, la maggior parte degli sforzi del governo sono stati diretti a soffocare la critica sul web". Tra le ultime novità, il divieto di accesso a server Dns Google e Cloudflare che consentono di aggirare il blocco di alcuni siti e app, tra cui quella di Navalny.

Il dissenso nasce e si alimenta sui social

"Negli anni il ruolo dei media online, soprattutto dell’attivismo sui social media, è cresciuto moltissimo. Vale dappertutto ma in Russia particolarmente", dice il giornalista del Moscow Times. Le piattaforme più popolari sono quelle straniere, come Facebook e TikTok, per il dispiacere del Cremlino che non ha la stessa autorità che avrebbe sull'equivalente russo di Facebook, VKontakte. "Basti pensare alle proteste che ci sono state negli ultimi 12 mesi, per la gran parte organizzate attraverso TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp e piattaforme simili", dice Cordell, "È stata una novità per il governo, che non sapeva bene come comportarsi. Ecco perché ha richiesto alle piattaforme di rimuovere molti post, accusandoli di promuovere queste forme di attivismo, e soprattutto di istigare i minori a partecipare a forme non autorizzate di protesta".