Russia, accesso vietato ai server Dns Google e Cloudflare

Il colosso delle telecomunicazioni russo Rostelecom impedisce così l'aggiramento dei blocchi a siti e app. Secondo Bloomberg, si tratta di un'operazione per contrastare gli oppositori come l'attacco alle reti Vpn di inizio settembre. Accusate anche Google e Apple di interferenze elettorali per non aver oscurato l'app di Navalny

L’obiettivo ufficiale è quello di “organizzare un accesso stabile a internet”. In pratica, però, è un’arma per impedire l’aggiramento dei blocchi a siti e app vietate in Russia. Rostelecom, colosso delle telecomunicazioni russo e principale fornitore di servizi digitali del Paese, ha chiesto alle sue filiali di vietare l'accesso ai server Dns di Google e Cloudflare.

Una nuova stretta vedi anche Ex Google: giuste le preoccupazioni sulle Big Tech per la concorrenza La notizia è arrivata in seguito alla pubblicazione di una lettera sul canale Telegram ZaTelecom, la cui autenticità è stata poi confermata a Rbk da un rappresentante della Rostelecom. I server Dns sono dei database di siti internet di tutto il mondo che consentono, appunto, di accedere a pagine che potrebbero essere bloccate o oscurate in una determinata zona del mondo. Secondo Bloomberg, si tratta di un’operazione che segue strettamente quella messa in atto già da qualche giorno contro le reti Vpn.