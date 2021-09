Russia, Navalny denuncia: "Mi bloccano per zittirmi in vista del voto"

In un posto su Instagram l'attivista attacca: "Limitati incontri con l'avvocato, non mi permettono di comunicare coi miei collaboratori in vista delle elezioni"

Un un post affidato a Instagram, l'attivista russo Alexei Navalny sostiene che gli vengono limitati gli incontri con il suo avvocato nel tentativo, alla vigilia delle elezioni in Russia del 19 settembre, d'impedirgli di comunicare con i suoi sostenitori e di pubblicizzare la strategia del 'voto intelligente' e così "lottare per un futuro migliore per il nostro Paese contro coloro che ci trascinano nel fango". "È da voi pappemolli, che vivete nel comfort, che vengono bloccati i siti su internet. Mentre da noi, in prigione, bloccano direttamente le persone", dice Navalny con una battuta.