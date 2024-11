Laos, sesta turista morta intossicata da alcool con metanolo

Prima di lei altri cinque viaggiatori in visita nel Sud-est asiatico hanno perso la vita per sospetto avvelenamento da questa sostanza. La polizia vietnamita sta ancora conducendo indagini, ma i notiziari suggeriscono che i turisti possano aver ingerito alcol di contrabbando

Il metanolo continua a mietere vittime nel Sud-Est asiatico: una giovane turista australiana è l’ultima ad essere rimasta intossicata dopo aver ingerito alcolici contaminati durante la sua vacanza in Laos. Prima di lei altri cinque turisti hanno perso la vita per sospetto avvelenamento da questa sostanza: avevano origini australiane, inglesi, danesi e statunitensi. Molte delle vittime hanno accusato malori dopo una notte fuori nella località turistica di Vang Vieng, secondo Bbc. La polizia vietnamita sta ancora conducendo indagini, ma i notiziari e alcune testimonianze online suggeriscono che i turisti possano aver ingerito alcol di contrabbando, in cui è spesso presente il metanolo, una sostanza mortale. Si tratta di una piaga che affligge la regione del Sud-est asiatico da tempo, in particolare le località più povere che si trovano lungo il fiume Mekong. Nonostante i governi mettano in guardia i propri cittadini dal consumare alcool in queste zone, tra i viaggiatori c’è ancora poca consapevolezza.