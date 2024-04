Pechino Express 2024, cosa è successo nell'ultima corsa in Laos. FOTO

La coppia dei Pasticcieri vince la sesta tappa de La Rotta del Dragone. Ultime classificate le Amiche e i Caressa, che vengono eliminati dalla Busta Nera. In gara anche la coppia dei Lumaconi, che segna il grande ritorno on the road di Maria Rosa Petolicchio e Dario Vegassola. I viaggiatori affrontano la prova vantaggio e la temuta prova dei sette mostri. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW. La fotogallery