Bella, chi è e cosa fa la figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman

bella, chi è la figlia di Nicole Kidman e Tom Cruise

Nicole Kidman e Tom Cruise, vent'anni dal divorzio: la loro storia

Sono passati venti anni da uno dei divorzi tra i più noti del mondo del cinema, quello tra Nicole Kidman e Tom Cruise. Una delle coppie più ammirate di Hollywood, a inizio febbraio del 2001, annunciò al mondo la separazione e da allora l'interesse verso i due divi non è mai scemato, tutt'altro. Ora a fare notizia è la loro figlia maggiore, Isabella che in occasione della semifinale agli Europei della sua squadra del cuore, l'Inghilterra, ha pubblicato il suo primo video su Instragram. Ma chi è la giovane Bella e cosa fa se lo chiedono in molti. Poco incline a far parlare di sé, sappiamo che vive a Londra, e che di mestiere fa l'artista e la designer di gioielli. Il suo stato civile la vede coniugata con Max Parker con cui è convolata a nozze nel 2015. Insieme a suo fratello Connor è stata adottata quando ancora il matrimonio dei genitori andava a gonfie vele. Fa parte di Scientology, esattamente come suo padre. E pare che all'interno della chiesa fondata da Ron Hobbard, abbia un ruolo piuttosto attivo, nelle vesti di auditor o consulente spirituale che dir si voglia. A proposito di questa scelta, Isabella a suo tempo ha parlato di redenzione e salvezza, "Stavo annegando nei miei problemi" e questo percorso di "auditing" è stato per lei "esattamente ciò di cui avevo bisogno". E mentre Tom Cruise può dirsi orgoglioso e fiero che la figlia condivida con lui il suo credo, mamma Kidman non si esprime in maniera diretta, lo fa attraverso il suo amore e il rispetto verso le scelte adulte dei figli (Tom Cruise: Nicole Kidman non deve partecipare al matrimonio del figlio).